77% россиян готовы голосовать на референдуме против повышения пенсионного возраста

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Три четверти россиян высказались бы за сохранение нынешнего возраста выхода на пенсию в случае проведения всероссийского референдума об изменении пенсионного возраста в ближайшее воскресенье, против проголосовал бы каждый десятый, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 77% респондентов проголосовали бы за сохранение нынешнего возраста выхода на пенсию по старости.

7% опрошенных сообщили социологам, что не пришли бы на такой референдум, а 3% респондентов затруднились с ответом о своем отношении к идее такого голосования.

1% опрошенных сообщил, что пришел бы на такой референдум, но не знает, как бы проголосовал.

Опрос был проведен 23-30 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

29 августа председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что всероссийский плебисцит о повышении пенсионного возраста может состояться в одно из воскресений в середине весны 2019 года, если его инициаторам удастся договориться между собой или кто-то из них проявит "чудеса оперативности".

Ранее ЦИК России одобрил формулировки вопросов для пенсионного референдума пяти различных инициативных групп.

Для проведения референдума необходимо будет создать и зарегистрировать аналогичные инициативные подгруппы не менее чем в 43 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Таким образом, только одна группа может инициировать проведение референдума по вопросу изменения пенсионного законодательства.

Госдума приняла в июле в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин 29 августа обратился к гражданам в связи с намеченной пенсионной реформой и озвучил свои предложения по поводу ее смягчения. По словам президента, откладывать пенсионную реформу нельзя, а перенос ее сроков может привести к тяжелым экономическим и социальным последствиям. В бюджете хватит средств на индексацию пенсий в ближайшие 7-10 лет, но потом средств хватать не будет.

Говоря о пенсионном возрасте, В.Путин предложил понизить предусмотренный законопроектом возраст выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет.

"В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет - до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдет, конечно. Это неправильно", - заявил он в ходе телеобращения к россиянам в среду.

"Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти", - продолжил глава государства.

Президент РФ не стал предлагать изменить предусматриваемое законопроектом о пенсионной реформе повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет.