Путин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформе

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправку к пенсионному закону об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Из документа, размещенного в базе данных нижней палаты парламента, следует, что за отказ в приеме на работу или увольнение с работы граждан предпенсионного возраста нарушителю грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, или обязательными работами на срок до 360 часов.

В примечании к поправкам говорится, что "под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ".

В пояснительной записке указано, что проектом закона предполагается установить уголовную ответственность, для чего Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей 144-"прим".

"На законопроект представлены положительные официальные отзывы правительства РФ и Верховного суда", - говорится в документе.

В пояснительной записке сказано также, что в связи с изменением возраста выхода на пенсию "возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста".

Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении в июле текущего года. Он был принят в версии, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, но как ожидается, он будет скорректирован в соответствии с президентскими предложениями о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Сейчас он готовится к принятию во втором чтении, планируется, что это произойдет в эту осеннюю сессию.