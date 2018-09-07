Суд продлил арест начальнику пожарного караула по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд города Кемерово продлил до 11 октября срок ареста руководителя пожарного караула Сергея Генина, обвиняемого по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент "Интерфакс" из зала суда в пятницу.

По мнению следствия, Генин совершил три действия, попадающие под статью "халатность". "У Генина было время обнаружить и вывести людей. В ходе следствия были сомнения о его вменяемости, на допросах он плакал, бил себя по лицу, тем не менее, экспертиза показала, что он вменяем. В случае нахождения на свободе ничто не препятствует ему скрыться от следствия", - сказал во время заседания представитель следственной группы.

Ранее в пятницу суд получил ходатайство за подписью 206 человек, в том числе сотрудников МЧС, с просьбой изменить Генину меру пресечения.

Как сообщалось, в августе и сентябре суд продлил аресты восьми фигурантам дела: бывшему техдиректору ТРЦ Георгию Соболеву, охраннику Сергею Антюшину, экс-директору компании-арендатора Надежде Судденок, гендиректору компании-собственника Юлии Богдановой, руководителю "Системного интегратора" Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также бывшей начальницы кемеровского государственного строительного надзора Танзили Комковой и руководителю службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы по региону Андрею Бурсину. Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых.

В зависимости от степени участия каждого, им предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ст. 219 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), халатности (ст. 293 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ).

По делу назначено 334 экспертизы, в том числе, генетические, молекулярные, строительные, бухгалтерские. Срок предварительного следствия продлен до 25 декабря.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.