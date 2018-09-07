В России Пожар в торговом центре в Кемерове

Более двухсот человек попросили кемеровский суд выпустить пожарного Генина из-под ареста

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Кемерове получил ходатайство за подписью 206 человек, в том числе сотрудников МЧС, с просьбой изменить меру пресечения начальнику пожарного караула Сергею Генину, обвиняемому по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста.

Кроме того, представлено письмо от общественной организации "Офицеры России", которая также просит избрать Генину меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде.

В свою очередь, представитель следствия попросил обратить внимание суда на "некую корпоративность в рядах МЧС" из-за показаний Генина и его подчиненных. "Показания Генина подтверждают сотрудники, которые работали с ним. Мы считаем, что между ними есть сговор, чтобы ввести следствие в заблуждение", - сказал представитель следственного комитета. Следствие просит продлить арест Генина до 11 октября.

Никто из пострадавших и родственников погибших на судебное заседание не пришел, для поддержки Генина на суде присутствуют его жена и коллеги.

Между тем, размещенная в интернете петиция в поддержку Генина собрала почти 55,5 тысяч подписей. В петиции в поддержку руководителя тушения пожара в " Зимней вишне" Андрея Бурсина оставили подписи более 83,6 тысяч человек.

Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых. В их числе технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре. Также среди фигурантов дела четверо сотрудников МЧС: экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, начальник пожарного караула Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин.

В зависимости от степени участия каждого, им предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ст. 219 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), халатности (ст. 293 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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Теги: Кемерово, Зимняя вишня

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