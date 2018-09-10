Суд оставил под стражей электрика, обслуживавшего сигнализацию в "Зимней вишне"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Кемеровский областной суд оставил в силе решение Центрального райсуда города об аресте до конца следствия Александра Никитина - сотрудника компании "Системный интегратор", который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня", передает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда в понедельник.

"Арест продлен до 26 сентября", - сказал судья Лариса Корнева.

Сам Никитин не присутствовал на заседании суда, с ним была обеспечена видеосвязь.

Как сообщалось, в августе и сентябре суд продлил аресты восьми фигурантам дела: бывшему техдиректору ТРЦ Георгию Соболеву, охраннику Сергею Антюшину, экс-директору компании-арендатора Надежде Судденок, гендиректору компании-собственника Юлии Богдановой, руководителю "Системного интегратора" Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также бывшей начальнице кемеровского государственного строительного надзора Танзиле Комковой и руководителю службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы по региону Андрею Бурсину.

Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.