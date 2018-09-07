Музей российских ядовитых растений откроют в Подмосковье

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - На традиционном празднике "День журавля", который пройдет 8 сентября в заказнике "Журавлиная родина" (Талдомский район Подмосковья), будет открыт музей ядовитых растений, сообщили "Интерфаксу" в администрации заказника.

"8 сентября в 12:00 мы открываем музей ядовитых растений. (...) Он призван познакомить детей и их родителей с различными ядовитыми растениями, встречающимися в средней полосе России", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в музее будут рассказывать о таких растениях, как ландыш, различные виды лютиков, вороний глаз, вех ядовитый, багульник. При этом борщевик Сосновского в экспозиции представлен не будет. В дальнейшем в музее могут появиться и другие экспозиции, в том числе этнографические и краеведческие.

Разместится музей ядовитых растений в арт-объекте "Избушка-на-курьих-ножках", который станет частью создаваемой "Поляны сказок". Этот проект в 2017 году начала реализовывать администрация Талдомского района для биостанции заказника.

Помимо открытия музея, в "День журавля" пройдут лекции и экскурсии по заказнику. В администрации "Журавлиной родины" ждут на празднике около 300 гостей.