Штрафы за борщевик принесли в казну Подмосковья почти 0,5 млрд рублей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - За прошедшую неделю в Московской области владельцам земель выписали 53 млн рублей административных штрафов за нескошенный борщевик. С начала года 4 142 правообладателям выписали такие штрафы на общую сумму 472,2 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений региона.

По словам главы ведомства Натальи Адигамовой, больше всего штрафов было назначено в Рузском округе - 201,5 млн рублей. За ним следуют Можайский округ - 65,1 млн рублей, Истра - 51,5 млн рублей, Клин - 33 млн рублей.

За растущий на участках борщевик граждан штрафуют на 2-5 тысяч рублей, юридических лиц - на суммы от 150 тысяч до 1 млн рублей.