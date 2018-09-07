ВС РФ подтвердил законность участия Собянина в выборах

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России (ВС) признал законным решение суда первой инстанции, который отказался отменить регистрацию мэра Москвы Сергея Собянина на предстоящих выборах по иску кандидата от КПРФ Вадима Кумина, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Постановление Мосгорсуда от 3 сентября оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья в пятницу.

Мосгорсуд 3 сентября отказался удовлетворить иск Кумина, в котором он настаивает на отмене регистрации кандидата на должность мэра Москвы Собянина и вынесении частного определения в адрес Московской избирательной комиссии.

Согласно исковому заявлению коммуниста, действующий градоначальник использовал "преимущества должностного служебного положения", а именно - газеты "На Западе Москвы" и "Москва. Северо-Запад" для публикации агитационных материалов, не оплаченных из предвыборного фонда кандидата и размещенных до начала агитационного периода.

В свою очередь, представитель Собянина Михаил Барщевский, выступая в Мосгорсуде, заявил, что иск Кумина - это "не очень удачный пиар накануне выборов, чтобы хоть как-то обратить внимание СМИ на кандидата". По мнению ответчика, использование мэром своего положения истцом доказано не было. "С моей точки зрения очевидно не представлено ни одного доказательства этому факту. Вам пытаются навязать мысль, что учредитель - это руководитель. Полностью игнорируется закон о СМИ", - подчеркнул Барщевский.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.