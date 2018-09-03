Суд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказался отменить регистрацию на выборы столичного мэра действующего градоначальника Сергея Собянина по иску кандидата от КПРФ Вадима Кумина, передает корреспондент "Интерфакса".

"В удовлетворении исковых требований административного истца Кумина отказать", - говорится в решении Мосгорсуда.

Кандидат от коммунистов просил суд "отменить регистрацию кандидата на должность мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича и вынести частное определение в адрес Московской избирательной комиссии" в связи с нарушением порядка информирования граждан.

Согласно иску Кумина, действующий мэр использовал "преимущества должностного служебного положения", а именно - газеты "На Западе Москвы" и "Москва. Северо-Запад" для публикации агитационных материалов, не оплаченных из перевыборного фонда кандидата и размещенных до начала агитационного периода.

"Во всех средствах массовых информации, принадлежащих мэрии Москвы, префектурам и районным администрациям, содержится незаконная предвыборная агитация в пользу Сергея Семеновича Собянина", - подчеркнул представитель Кумина Мухамед Биджев в суде.

Представители Собянина настаивали на отказе в удовлетворении исковых требований, поскольку использование мэром своего положения истцом доказано не было.

"С моей точки зрения, очевидно, не представлено ни одного доказательства этому факту. Вам пытаются навязать мысль, что учредитель - это руководитель. Полностью игнорируется закон о СМИ, полностью смешиваются с грязью все московские журналисты", - сказал представитель градоначальника Михаил Барщевский, обращаясь к суду.

"Это такой не очень удачный пиар накануне выборов, чтобы хоть как-то обратить внимание СМИ на кандидата. А поскольку предъявить нечего - появляется вот такое", - отметил юрист.

Со своей стороны, представители Мосгоризбиркома и прокуратуры попросили суд оставить иск В.Кумина без удовлетворения.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.