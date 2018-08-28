КПРФ организует свой подсчет итогов голосования на выборах мэра Москвы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - КПРФ намерена провести альтернативный подсчет результатов голосования на выборах мэра Москвы, заявил первый секретарь Московского городского отделения компартии, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

"Мы проведем параллельный подсчет голосования на выборах, и мы это сделаем быстрее, чем московская городская избирательная комиссия, мы этому научились", - сказал Рашкин во вторник на встрече с партийным активом столицы.

В свою очередь кандидат от КПРФ и лево-патриотических сил на выборах мэра Вадим Кумин пообещал, что "последние 10 дней выборной кампании ознаменуются решительным наступлением и убеждениям москвичей в правоте нашей позиции, нашей программы, нашего курса".

"Мы считаем, что за 10 дней мы должны сделать решительные шаги и доказать, что наша программа - это будущее Москвы", - сказал Кумин. По его словам, новый этап ознаменуется обращением партии в суд против политики властей по освещению выборной кампании.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь отметил, что команда кандидата Кумина "объехала все дворы, каждый день проводит море встреч".

По словам Зюганова программа Кумина "базируется на программе КПРФ "10 шагов к достойной жизни", а кроме того подготовлено обращение в связи с внесением людоедской пенсионной реформы, которая не может быть принята ни в каком виде".