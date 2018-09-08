В ДТП с участием восьми автомобилей в Краснодаре погибли два человека

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще четверо пострадали в ночной аварии с участием восьми автомобилей на одной из улиц Краснодара, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю в субботу.

"По предварительным данным, около полуночи на пересечении улиц Северная и Березанская 25-летний водитель автомобиля Audi, выехал на большой скорости на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Datsun. В результате произошло последующее столкновение еще шести автомобилей", - говорится в сообщении.

На месте происшествия от полученных травм погибли водители автомобилей Audi и Datsun. Кроме этого получили тяжелые травмы и были госпитализированы два пассажира Datsun. Также пострадали водители двух легковых автомобилей Subaru и Chevrolet, попавших в аварию.

Информированный источник в оперативных службах Краснодарского края сообщил агентству "Интерфакс", что погибший 59-летний водитель автомобиль Datsun работал в одной из служб такси, и в момент аварии в салоне машины находились клиенты.

По факту массового ДТП полиция проводит проверку.