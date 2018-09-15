Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на юге Москвы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на юге Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД РФ.

"На Каширском шоссе возле дома №22 в 00:30 произошло ДТП с двумя автомобилями. Один человек погиб, двое пострадали", - сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, один из автомобилей перевернулся. Обстоятельства и причины аварии уточняются.

В свою очередь информированный источник "Интерфакса" сообщил, что на дороге перевернуты несколько автомобилей, на месте дежурят сотрудники полиции, ГИБДД и медики.