Google удалил рекламные ролики Навального из YouTube

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Соратник Алексея Навального и глава его предвыборного штаба Леонид Волков сообщил, что компания Google удалила рекламные ролики оппозиционера из видеохостинга YouTube по требованию российских властей.

"Впервые в истории компания удовлетворила незаконные требования российских властей и снесла нашу платную рекламу митинга 9/9 из YouTube. Ротация большей части наших роликов заблокирована", - сообщил Волков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что блокировка произошла в полночь с пятницы на субботу, и, скорее всего, является реакцией Google на письмо Центризбиркома - "то есть они считают, что наши видео надо блокировать из-за "дня тишины".

Волков добавил, что реклама оказалась заблокирована в том числе в тех регионах, где митинги согласованы, а выборы не проходят. По его мнению, митинги 9 сентября, реклама которых была заблокирована, никак не нарушают "дня тишины", "а письмо Центризбиркома не является юридическим документом".

Роскомнадзор не верит на слово

Комментируя это заявление, в Роскомнадзоре заявили, что пока не располагают подтверждением информации о том, что Google удалил из YouTube рекламу Навального, которая, по мнению российских властей, нарушает избирательное законодательство.

"На слово мы никому не верим. Проверим эту информацию", - сказал "Интерфаксу" в субботу глава ведомства Александр Жаров.

Ранее на этой неделе ЦИК РФ и Роскомнадзор сообщили Google о незаконности появившейся на YouTube агитации Алексея Навального, который планирует устроить протестные акции в день голосования 9 сентября. Письмо было направлено главному исполнительному директору Google Inc. Ларри Пейджу. По мнению Роскомнадзора, у компании есть все инструменты, чтобы не допустить нарушения российского законодательства. В то же время, в ведомстве подчеркнули, что речи о блокировке YouTube не идет.