В России

В Google объяснили блокировку рекламных роликов Навального

Компания требует от своих клиентов соблюдения местных законов

В Google объяснили блокировку рекламных роликов Навального
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Рекламодатели должны действовать в соответствии с местным законодательством и рекламной политикой Google, заявили пресс-службе компании, комментируя информацию об удалении рекламных роликов оппозиционера Алексея Навального из видео-хостистинга YouTube.

"Мы рассматриваем все обоснованные обращения от государственных органов. Мы также требуем, чтобы рекламодатели действовали в соответствии с местным законодательством и нашими рекламными политиками", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Сегодня соратник Алексея Навального и глава его предвыборного штаба Леонид Волков сообщил, что компания Google "впервые в истории удовлетворила незаконные требования российских властей" и удалила рекламные ролики оппозиционера на YouTube. Он предположил, что произошедшее, скорее всего, является реакцией Google на письмо Центризбиркома.

По его мнению, митинги 9 сентября, реклама которых была заблокирована, никак не нарушают "дня тишины", а письмо Центризбиркома "не является юридическим документом". Волков добавил, что реклама оказалась заблокирована в том числе в тех регионах, где митинги согласованы, а выборы не проходят.

Письмо Ларри Пейджу

Ранее на этой неделе ЦИК РФ и Роскомнадзор сообщили Google о незаконности появившейся на YouTube агитации Алексея Навального, который планирует устроить протестные акции в день голосования 9 сентября.

"ЦИК России направил письмо главному исполнительному директору Google Inc. Ларри Пейджу... Речь идет о том, что господин Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении 9 сентября в день голосования рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер", - пояснил член ЦИК Александр Клюкин.

Он напомнил, что любые агитационные акции в день тишины и в Единый день голосования, согласно российскому законодательству, запрещены.

По мнению Роскомнадзора, у Google есть все инструменты, чтобы не допустить нарушения российского законодательства. В то же время, в ведомстве подчеркнули, что речи о блокировке YouTube не идет.

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Теги: Google, Алексей Навальный, YouTube

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