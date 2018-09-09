Мосгоризбирком впервые не получил ни одной жалобы в "день тишины"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Все 3088 избирательных участков в Москве открылись своевременно, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в воскресенье.

"Все избирательные участки открылись своевременно, из них семь, по просьбе Росгвардии, открылись в 6:00", - сказал Горбунов.

Он уточнил, что "день тишины" в субботу прошел без нарушений.

"День тишины" впервые прошел совсем спокойно. Ни одной жалобы, ни одного нарушения", - подчеркнул глава Мосгоризбиркома.

По его словам, более 283 тыс. москвичей изъявили желание голосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения. На дачных участках решили проголосовать более 125 тыс. москвичей. Кроме того, по информации Горбунова, более 162 тыс. решили проголосовать на дому, подав для этого соответствующие заявления.