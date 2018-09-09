Избирком назвал высокой вероятность второго тура на выборах хабаровского губернатора

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае, по данным обработки почти 38% бюллетеней, пока нет явного лидера и возможен второй тур на губернаторских выборах, сообщил агентству "Интерфакс" председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов.

"Вероятность повторного голосования очень велика. Кандидаты идут "ноздря в ноздрю", разрыв в настоящий момент чуть больше 1%". Сейчас обработано 37,74% бюллетеней. У Вячеслава Шпорта (действующий губернатор - ИФ) чуть больше 37%, у кандидата от ЛДПР Сергея Фургала 36%", - сказал Накушнов.

На выборах губернатора действует мажоритарная система абсолютного большинства. То есть, избранным кандидатом станет тот, кто наберет 50% плюс один голос от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Если ни один кандидат не наберет положенного результата, проводится второй тур выборов, на котором победителем станет претендент, набравший простое большинство.

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Теги: Хабаровский край, Вячеслав Шпорт

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