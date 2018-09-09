В России

Второй тур выборов губернаторов возможен в трех российских регионах

Есть обновление от 20:55

Главы Хакасии, Приморского и Хабаровского краев пока не набирают 50% голосов

Второй тур выборов губернаторов возможен в трех российских регионах
Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - По результатам обработки более 12% бюллетеней на выборах главы Хакасии лидирует кандидат от "Единой России" Виктор Зимин с результатом 46%, сообщает ЦИК России.

На выборах губернатора Приморского края по результатам обработки 78% бюллетеней у кандидата от "Единой России" Андрея Тарасенко чуть более 46% голосов.

На выборах губернатора Хабаровского края по результатам обработки 70% бюллетеней у двух кандидатов примерно одинаковое число голосов - Сергей Фургал (ЛДПР) с 35,50% и Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") с 35,25%.

В этих трех регионах действует мажоритарная система абсолютного большинства. То есть, избранным кандидатом станет тот, кто наберет 50% плюс один голос от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Если ни один кандидат не наберет положенного результата, проводится второй тур выборов, на котором победителем станет претендент, набравший простое большинство.

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Теги: Хакасия, Приморский край, Хабаровский край

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