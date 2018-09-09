Второй тур выборов губернаторов возможен в трех российских регионах

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - По результатам обработки более 12% бюллетеней на выборах главы Хакасии лидирует кандидат от "Единой России" Виктор Зимин с результатом 46%, сообщает ЦИК России.

На выборах губернатора Приморского края по результатам обработки 78% бюллетеней у кандидата от "Единой России" Андрея Тарасенко чуть более 46% голосов.

На выборах губернатора Хабаровского края по результатам обработки 70% бюллетеней у двух кандидатов примерно одинаковое число голосов - Сергей Фургал (ЛДПР) с 35,50% и Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") с 35,25%.

В этих трех регионах действует мажоритарная система абсолютного большинства. То есть, избранным кандидатом станет тот, кто наберет 50% плюс один голос от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Если ни один кандидат не наберет положенного результата, проводится второй тур выборов, на котором победителем станет претендент, набравший простое большинство.