Действующий хабаровский губернатор лидирует на выборах после начала подсчета голосов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - После подсчета 1591 протокола на выборах губернатора Хабаровского края Вячеслав Шпорт лидирует в с 52,95% голосов избирателей, сообщает пресс-служба регионального избиркома.

"Действующий губернатор Вячеслав Шпорт набрал 52,95%, депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР - 25,38%, Анастасия Саламаха от КПРФ - 9,19, член Российской экологической партии "Зеленые" Андрей Петров - 4,69 и председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Игорь Глухов - 4,63%", - говорится в сообщении.

Активнее всего, по данным на этот час, за действующего главу региона голосовали избиратели Комсомольского, Советско - Гаванского и Тугуро-Чумиканского районов.

Победитель на этих выборах должен набрать 50% плюс один голос от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Если не один кандидат не наберет положенного результата, проводится второй тур выборов, на котором победителем станет претендент, набравший простое большинство.