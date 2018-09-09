Что произошло за день: воскресенье, 9 сентября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России прошел единый день голосования. В стране проходили около 5 тыс. выборов различного уровня, включая выборы глав 26 регионов. В ЯНАО по итогам голосования в парламенте был избран самый молодой российский губернатор - 30-летний Дмитрий Артюхов. Депутаты также утвердили глав Дагестана и Ингушетии. Там где губернаторов выбирали напрямую, сейчас идет подсчет голосов. В основном лидируют действующие главы регионов. Однако в трех субъектах возможен второй тур.

- Акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками Алексея Навального, проходили сегодня во многих крупных городах России и практически везде сопровождались задержаниями, так как не были согласованы с властями. Самые крупные митинги традиционно собрались в Петербурге и Москве. В столице, согласно официальным оценкам, на улицу вышли около 2 тыс. протестующих. Петербург стал лидером по количеству задержанных - около 100 человек, согласно данным МВД.

- Кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в серьезную аварию. Mercedes, в которой ехал глава государства, перевернулся. Додон был госпитализирован, однако серьезных травм врачи у него не нашли и вскоре выписали из больницы. Судя по видеозаписи, на которой запечатлен момент аварии, виновником ДТП стал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу.

- Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что самолеты F-15 ВВС США в минувшую субботу нанесли удары по населенному пункту Хаджин в провинции Дэйр-эз-Зор с применением фосфорных зажигательных боеприпасов.

- В столице Северной Кореи в воскресенье прошел военный парад в честь 70-й годовщины образования КНДР, на котором впервые за многие годы не были представлены какие-либо ракеты дальнего радиуса действия. По мнению наблюдателей, это признак того, что лидер Ким Чен Ын не хотел вызвать дипломатическую провокацию, так как США и КНДР начали переговоры о денуклеаризации.