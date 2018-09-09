Американский беспилотник совершил многочасовой полет у границ РФ на Балтике

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в воскресенье в течение нескольких часов вел разведку вблизи российских рубежей на Балтике, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 04-2021, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в воскресенье совершил 11-часовой полет вблизи северных границ Калининградской области, находясь в небе над Литвой, а также у западных границ Ленинградской и Псковской областей, курсируя в небе над Эстонией. При этом в воздушном пространстве Эстонии он совершал полет по линии от района эстонского города Тарту до Финского залива на высоте 16 тысяч м.

К российским границам в регионе Балтики американский беспилотник летел через воздушное пространство Греции, Болгарии, Румынии, Польши и сран Балтии.

Согласно открытым источникам, RQ-4A Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тысяч м.

В воскресенье также патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168764 провел разведывательный полет в восточной части Средиземноморья вблизи побережья Сирии, где находятся корабли постоянного оперативного соединения ВМФ России.