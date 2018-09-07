Британский самолет-разведчик провел многочасовой полет у границ РФ на Балтике

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Военный самолет разведки и управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R1 в четверг провел многочасовой разведывательный полет вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, британский разведчик с бортовым номером ZJ692 и позывным RRR7386, который поднялся с авиабазы Уоддингтон в Англии, в течение более трех часов летал вдоль границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, Литвы, а также у ее побережья на Балтике. Британский разведчик совершал полет на высоте 13 тыс. метров.

Согласно открытым данным, основной задачей данного типа самолета является сбор информации о противнике, отслеживание его перемещений и передача её оперативным структурам командования вооруженных сил.

Как сообщалось, в среду самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS также совершил многочасовой разведывательный полет вблизи Калининградской области.

Самолет AWACS, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен на северо-западе Германии с бортовым номером LX-N90459 и позывным NATO06, в течение более трех часов, встав в круг, курсировал в небе над Литвой к северо-востоку от Калининградской области.

С учетом возможностей ведения радиоэлектронной разведки на глубину более 500 км территории противника натовский самолет мог "просматривать" не только всю территорию Калининградской области, но и большую часть Псковской и Ленинградской областей.