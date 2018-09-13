Истребители ВВС США поднимались на перехват российских Ту-95 вблизи Аляски

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Два истребителя ВВС США F-22 Raptor перехватили и идентифицировали два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, выполнявших полет к западу от Аляски, сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По данным командования, истребители ВВС США вылетали на сопровождение российских самолетов 11 сентября. При этом российские бомбардировщики выполняли полет в сопровождении двух истребителей Су-35.

При этом американское командование отмечает, что российские военные самолеты выполняли полет в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады.

Как сообщил в среду департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца в ходе маневров "Восток-2018" провели воздушное патрулирование над нейтральными водами Баренцева, Чукотского, Восточно-Сибирского морей и Северного Ледовитого океана.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации Воздушно-космических сил в рамках маневров войск (сил) "Восток-2018" совершили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Баренцева, Чукотского, Восточно-Сибирского морей и Северного Ледовитого океана", - сказали в Минобороны.

"Авиационное прикрытие ракетоносцев осуществлялось многоцелевыми истребителями Су-35С Воздушно-космических сил", - отметили в военном ведомстве.

В сообщении отмечается, что в ходе выполнения задач экипажи самолетов Ту-95МС успешно отработали попутную дозаправку топливом в воздухе от воздушного топливозаправщика Ил-78.

"Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - подчеркнули в министерстве.