Под стартовым столом космодрома "Восточный" обнаружены пустоты

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие "Роскосмоса") потратит более 4,5 млн рублей на ликвидацию пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания на космодроме "Восточный" в Амурской области.

Как следует из документации, размещенной на сайте госзакупок, стартовый комплекс РН "Союз-2" в июле текущего года был обследован научно-техническим центром "Эталон".

Пустоты обнаружены по результатам обследования плит основания путей мобильной башни обслуживания, деформационного шва между блоками А и Б, гидроизоляции стен и покрытия в местах протечек сооружения Первого стартового комплекса "Союз-2".

Договор на ликвидацию пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания заключен с ООО "Адонис" (Благовещенск). Начальная (максимальная) цена договора 4 млн 568,1 тыс. рублей.