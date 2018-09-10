Что случилось этой ночью: понедельник, 10 сентября

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В России подводят итоги единого дня голосования. Уже известно, что по меньшей мере в трех регионах - Приморье, Хабаровском крае и Владимирской области - состоится второй тур губернаторских выборов. В столице обошлось без сюрпризов - действующий мэр Москвы уже объявил о своей победе и принял поздравления от президента, хотя официальные результаты подсчетов пока не объявлены.

- Американская разведка узнала о том, что президент Сирии Башар Асад разрешил правительственным войскам в ходе операции по освобождению от террористов провинции Идлиб применить хлор, пишет WSJ. Пентагон разрабатывает варианты удара по Сирии, однако Трамп пока не принял решение на этот счет, говорится в публикации.

- Под железобетонным основанием стартового комплекса космодрома "Восточный" обнаружены пустоты, следует из документов, которые разместил "Роскомос" на сайте госзакупок.

- Сербский теннисист Новак Джокович обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро в финале US Open-2018, став 14-кратным победителем турниров Большого шлема.