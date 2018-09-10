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СК направил в суд дело убитого Вороненкова, обвиняемого в рейдерском захвате

Экс-депутат от КПРФ, застреленный в Киеве в 2017 году, обвиняется в мошенничестве с хищением здания за 127 млн рублей

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Следователи довели до суда уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, заочно обвиняемого в рейдерском захвате здания в Москве и убитого в Киеве в прошлом году, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной Думы ФС РФ Дениса Вороненкова. Следствием ему заочно инкриминировались преступления, предусмотренные частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что следствием собрана достаточно доказательств причастности Вороненкова к указанным преступлениям, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с августа 2010 по июнь 2011 года Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО "ТОМА" Марина Владимирская "решили совершить хищение здания, принадлежащего указанному обществу, для чего привлекли к совершению преступления Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова".

"В дальнейшем при пособничестве Кирилла Кузнецова, Вадима Ферапонтова и Ильи Щербака были изготовлены и поданы на регистрацию в МИФНС России № 46 по городу Москве фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО "ТОМА" Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества", - говорится в пресс-релизе.

"При этом соучастники неправомерно назначили Щербака генеральным директором ООО "ТОМА". После этого Вороненков нашел покупателя на принадлежащее обществу здание, расположенное на улице Международной в Москве, которым выступил Виталий Качур", - говорится в сообщении.

По данным СК, "зная, что указанная недвижимость продается незаконно, Качур привлек к оформлению сделки адвоката Виталия Чабана".

"В результате здание общей площадью 1499,4 кв.м. и рыночной стоимостью 127 млн рублей было продано подконтрольной Качуру компании "Шанс" за 20 млн рублей. Кроме того, Качур неофициально выплатил Вороненкову свыше 1,2 млн долларов США", - сообщили в пресс-службе, добавив, что своими действиями соучастники лишили Кобахидзе права собственности на указанное здание и причинили ущерб в особо крупном размере.

"Следствием установлено, что именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя ООО "ТОМА". Также Вороненков организовал "обналичивание" полученных преступным путем денежных средств и распределил их между собой и другими соучастниками", - говорится в пресс-релизе.

В СК отметили, что уголовные дела в отношении Шишакова, Мурзикова, Крылова, Владимирской, Щербака, Воронцова, Полозкова, Качура и Чабана были выделены в отдельное производство и направлены для рассмотрения в суд, который назначил им различные сроки лишения свободы.

"После того как Вороненков скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. В марте 2017 года Вороненков был застрелен в центре Киева. Несмотря на смерть фигуранта, расследование уголовного дела по обвинению Вороненкова было продолжено", - говорится в сообщении.

Дальнейшее уголовное преследование было обусловлено возражениями близких родственников погибшего против прекращения следственными органами уголовного дела за смертью обвиняемого, что допускается российским законодательством, добавили в ведомстве.

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Теги: Денис Вороненков

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