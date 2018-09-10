Эксперты признали младшую из сестер Хачатурян невменяемой на момент убийства отца

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Психиатрическая экспертиза установила, что младшая из сестер Хачатурян в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Ярослав Пакулин.

"В четверг была проведена амбулаторная экспертиза в институте Сербского. По предварительным данным, ее признали невменяемой на момент нанесения ударов - это временное психическое расстройство", - сказал Пакулин агентству в понедельник.

По словам адвоката, таким образом, его подзащитная может избежать уголовной ответственности в случае, если ее вина будет доказана. "Такое психическое расстройство должно исключать преступность деяния", - подчеркнул он.

Пакулин добавил, что до момента рассмотрения вопроса о назначении девушке лечения, она направлена из столичного изолятора №6 в психиатрическую лечебницу при СИЗО №2 ("Бутырка").

Адвокат пояснил, что в отношении двух старших сестер экспертиз "скорее всего, еще не было". "По крайней мере, ни у меня, ни у следователя, таких данных нет", - сказал Пакулин.

Что известно на данный момент

Как сообщалось, 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. В настоящее всем троим предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Останкинский суд Москвы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова ранее сообщила "Интерфаксу", что "в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

По словам Ивана Мельникова - ответственного секретаря ОНК Москвы, члены которой навестили сестер в изоляторе временного содержания сразу после задержания, - девушки рассказали правозащитникам, что "отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал", и "говорят, что отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, что фактически использовал их как рабынь".

Защита сестер также настаивает на том, что убийство было совершено дочерями в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе сексуального характера.

Адвокат младшей девушки Пакулин ранее заявил агентству, что сестры дали согласие на исследование посредством полиграфа для подтверждения правдивости их показаний. В то же время по данным информированного источника "Интерфакса", следствие полагает, что убийство отца было преднамеренным и, вероятно, спланированным сестрами.