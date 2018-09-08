Младшая из сестер Хачатурян переведена в психиатрическую лечебницу при "Бутырке"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Младшая из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, переведена в психиатрическую лечебницу при следственном изоляторе "Бутырка", сообщил "Интерфаксу" в субботу ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Младшая сестра действительно переведена в психиатрическое отделение медблока при СИЗО-2 УФСИН РФ по Москве ("Бутырка"), для исследования ее психического состояния", - сказал он.

Правозащитник отметил, что не располагает информацией о проведении обвиняемой психолого-психиатрической экспертизы.

"Я знаю, что с ней уже говорил психолог. Пока это вся информация", - резюмировал он.

Адвокаты обвиняемых сообщили "Интерфаксу", что не располагают никакой информацией о возможных результатах экспертизы. Мельников заявил, что жалоб на условия содержания в СИЗО от девушек не поступало.

Ранее сегодня некоторые СМИ сообщали, что одну из сестер Хачатурян специалисты якобы признали невменяемой.

Убийство Михаила Хачатуряна

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. Сестрам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Девушки заявили, что на протяжении многих лет страдали от жестокого обращения отца, который над ними регулярно издевался.

Останкинский суд столицы 2 августа заключил Крестину и Ангелину Хачатурян, а также их младшую сестру под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе номер шесть.

20 августа Мосгорсуд признал законным арест трех сестер. Защита просила изменить девушкам меру пресечения на домашний арест.