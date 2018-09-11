В РКК "Энергия" подтвердили переход главного конструктора средств выведения в S7 Space

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Член правления ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Игорь Радугин, являвшийся заместителем генконструктора - главным конструктором средств выведения, покинул свой пост, сообщает корпорация.

В сообщении отмечается, что полномочия Радугина истекли в понедельник.

По данным газеты "Коммерсантъ", Радугин переходит на работу в компанию S7 Space, где станет заместителем ее генерального директора Сергея Сопова, и займется разработкой многоразовой ракеты-носителя, которую S7 планирует создать под проект Sea Launch ("Морской старт").

Радугин являлся главным конструктором ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", на основе которой планируется создать сверхтяжелую ракету, в том числе для освоения дальнего космоса.