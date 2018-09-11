Координатор штаба Навального в Красноярске арестована на десять суток

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Красноярска на десять суток арестовал исполняющую обязанности координатора штаба Алексея Навального в Красноярске 22-летнюю Марию Маковозову, сообщили агентству "Интерфакс" в штабе оппозиционера.

"Суд арестовал исполняющую обязанности координатора штаба по обвинению в "организации несанкционированного митинга". Но полиция задержала Марию еще до начала акции. Сейчас она находится в спецприемнике. Это второе задержание в ее жизни, мы были готовы морально к этому", - сказал представитель штаба.

Ранее сообщалось, что несанкционированная акция против повышения пенсионного возраста прошла в Красноярске 9 сентября. Ее участников призывали пойти на митинг через социальные сети. Акция продолжалась около трех часов, участники собрались на Красной площади, затем прошли по центральному проспекту Мира и завершили митинг возле городской администрации. Во время митинга и шествия полиция не задержала никого из участников, однако все время сопровождала протестующих.