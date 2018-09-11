Координатор штаба Навального в Екатеринбурге арестован на пять суток

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Железнодорожный суд Екатеринбурга во вторник арестовал координатора городского штаба оппозиционера Алексея Навального Юрия Кузьминых, сообщил штаб на странице в соцсети "ВКонтакте".

"Суд над Юрием Кузьминых закончен. Итог - пять суток ареста", - говорится в сообщении, авторы которого утверждают, что координатора штаба задержали за отказ отдать телефон сотруднику полиции. "Действия нашего координатора были расценены как сопротивление (сотруднику правоохранительных органов) - статья 19.3 КоАП", - отмечается в сообщении.

В Железнодорожном суде Екатеринбурга "Интерфаксу" подтвердили информацию об арестеКузьминых. "Признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.3 КоАП, за которое назначено наказание в виде административного ареста на срок пять суток", - сказал представитель суда.

В минувшее воскресенье в Екатеринбурге прошли задержания участников акции протеста против повышения пенсионного возраста. По данным свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, были задержаны порядка 30 человек, многие из них были вскоре отпущены из полиции.