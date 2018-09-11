"Аэрофлот" пообещал не повышать цены на билеты из-за роста расходов на топливо

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" не планирует повышать цены на билеты, несмотря на существенный рост расходов на топливо, заявил гендиректор перевозчика Виталий Савельев в эфире телеканала "Россия 24".

"Невозможно поднять сегодня цены на билеты, хотя это была бы вынужденная мера, потому что пассажир не готов платить. На рынке, по нашей оценке, от 10 до 12% кресел больше, чем спрос, поэтому авиакомпании некоторые начинают демпинговать", - пояснил топ-менеджер.

"Чем это закончится, нам непонятно - мы наблюдаем за этим. Но такой тренд есть, поэтому так просто цену поднять из-за того, что подорожало топливо, невозможно", - добавил глава авиакомпании.

Он отметил, что для "Аэрофлота" топливо подорожало на 32% по отношению к прошлому году, это эквивалентно выпадающим доходам в размере 28 млрд руб.

"Мы вышли в совет директоров с корректировкой нашего плана по этому году. Совет директоров рассматривает эту возможность, потому что мы не можем выполнять те (заложенные в плане - ИФ) показатели. Поэтому у нас немножко будет корректироваться прибыль, так как доходы мы теряем, это очевидно", - добавил Савельев.

При этом для оптимизации расходов компания намерена заморозить часть планов по развитию сервисов, например, цифровизации, заключил он.