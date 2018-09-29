Глава Минтранса РФ Дитрих выдвинут в совет директоров "Аэрофлота"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минтранса России Евгений Дитрих выдвинут в совет директоров "Аэрофлота", говорится в материалах к внеочередному собранию акционеров компании, запланированному на 23 октября.

Его кандидатура предложена действующим составом совета, следует из материалов. Предложение поступило 27 сентября.

Кроме Дитриха новым кандидатом в совет директоров "Аэрофлота" стал замглавы "Ростеха" Игорь Завьялов, выдвинутый от лизинговой "дочки" госкорпорации - ООО "Авиакапитал-сервис" (АКС). Еще один новый кандидат - экс-глава Минтранса РФ, ныне гендиректор ПАО "Группа ЛСР" Максим Соколов: его выдвинуло правительство РФ, соответствующее распоряжение было опубликовано еще в июле.

При этом в списке кандидатов не оказалось старшего советника шведского фонда UB Foretagsradgivning AB Ларса Эрика Андерса Бергстрома, который в действующий состав выдвигался от инвестфондов и является независимым членом совета.

Остальные кандидаты и сейчас входят в совет директоров "Аэрофлота". От правительства РФ это: глава "Ростеха" Сергей Чемезов (параллельно выдвигается от АКС), гендиректор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов (возглавляет совет), гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской (как независимый директор).

От АКС снова выдвинут гендиректор этой компании Роман Пахомов, от инвестфондов - член правления фонда "Развитие Санкт-Петербургского государственного университета" Алексей Германович, а кроме того - гендиректор ООО "Арида" Василий Сидоров, который в действующем составе совета является выдвиженцом от государства. Последние два выдвигаются как независимые директора.