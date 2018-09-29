Главные новости
В миреОчевидцы сообщили о пострадавшем при взрыве в Донецке кандидате на пост главы ДНРМоскваВрачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в ПодмосковьеВ миреПокупатель РД-180 нашел нового поставщика двигателей
Экономика

Глава Минтранса РФ Дитрих выдвинут в совет директоров "Аэрофлота"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минтранса России Евгений Дитрих выдвинут в совет директоров "Аэрофлота", говорится в материалах к внеочередному собранию акционеров компании, запланированному на 23 октября.

Его кандидатура предложена действующим составом совета, следует из материалов. Предложение поступило 27 сентября.

Кроме Дитриха новым кандидатом в совет директоров "Аэрофлота" стал замглавы "Ростеха" Игорь Завьялов, выдвинутый от лизинговой "дочки" госкорпорации - ООО "Авиакапитал-сервис" (АКС). Еще один новый кандидат - экс-глава Минтранса РФ, ныне гендиректор ПАО "Группа ЛСР" Максим Соколов: его выдвинуло правительство РФ, соответствующее распоряжение было опубликовано еще в июле.

При этом в списке кандидатов не оказалось старшего советника шведского фонда UB Foretagsradgivning AB Ларса Эрика Андерса Бергстрома, который в действующий состав выдвигался от инвестфондов и является независимым членом совета.

Остальные кандидаты и сейчас входят в совет директоров "Аэрофлота". От правительства РФ это: глава "Ростеха" Сергей Чемезов (параллельно выдвигается от АКС), гендиректор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов (возглавляет совет), гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской (как независимый директор).

От АКС снова выдвинут гендиректор этой компании Роман Пахомов, от инвестфондов - член правления фонда "Развитие Санкт-Петербургского государственного университета" Алексей Германович, а кроме того - гендиректор ООО "Арида" Василий Сидоров, который в действующем составе совета является выдвиженцом от государства. Последние два выдвигаются как независимые директора.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот - российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". Основной акционер "Аэрофлота" - Росимущество (51,2%), пакетом в 3,5% владеет госкорпорация "Ростех", 5,2% принадлежит физлицам, 0,1% - менеджменту компании, 40% - у институциональных инвесторов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Аэрофлот, Минтранс, Евгений Дитрих

Новости по теме

Экономика
Санкции против "РусАла" привели к подорожанию глинозема и сокращению прибыли компаний СШАСанкции против "РусАла" привели к подорожанию глинозема и сокращению прибыли компаний США
Глинозем как ключевой компонент в производстве алюминия стал самой значительной статьей расходов производителей этого металлаПодробнее
 ЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картамЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картам
В их числе - необычные для клиента место проведения операции и размер переводаПодробнее
 Комиссия по ценным бумагам подала в суд на Илона МаскаКомиссия по ценным бумагам подала в суд на Илона Маска
Регулятор требует отстранить миллиардера от руководства публичными компаниямиПодробнее
 ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.
В этом году планируется еще одно, четвертое, повышениеПодробнее
Орешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо КудринаОрешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо Кудрина
Алексей Кудрин, возглавивший ранее Счетную палату, покинет пост в ЦСР в течение месяцаПодробнее
 "Магнит" откажется от гипермаркетов в пользу супермаркетов"Магнит" откажется от гипермаркетов в пользу супермаркетов
Гипермаркеты сети будут переформатированы в торгово-развлекательные центрыПодробнее
 ЦБ назвал "Кэшбери" одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамидЦБ назвал "Кэшбери" одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамид
Компаниям под брендом "Кэшбери" удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человекПодробнее
 Срок господдержки структур Дерипаски собрались сократить до годаСрок господдержки структур Дерипаски собрались сократить до года
Ранее поддержка планировалась бессрочнойПодробнее
 Суд признал банк "Югра" банкротомСуд признал банк "Югра" банкротом
Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладовПодробнее
 "АвтоВАЗ" проведет делистинг"АвтоВАЗ" проведет делистинг
Глава "Ростеха" Чемезов отметил, что сейчас компания проходит процедуру рекапитализацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 сентября6 фото
28 сентября
Фотохроника 28 сентября
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреОчевидцы сообщили о пострадавшем при взрыве в Донецке кандидате на пост главы ДНРМоскваВрачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в ПодмосковьеВ миреПокупатель РД-180 нашел нового поставщика двигателейСпортКриштиану Роналду обвинили в изнасилованииВ миреСША обвинили Иран в угрозе безопасности американских дипломатов в ИракеВ миреВ Эстонии опровергли причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в этой стране

Очевидцы сообщили о пострадавшем при взрыве в Донецке кандидате на пост главы ДНР

Очевидцы сообщили о пострадавшем при взрыве в Донецке кандидате на пост главы ДНРПо данным источника "Интерфакса", взрыв произошел на съезде коммунистов, пострадали четыре человека, погибших нет Подробнее

В результате взрыва в Донецке пострадали три человека

Семь палестинцев погибли во время протестов на границе сектора Газа

Порошенко исключил силовое возвращение Донбасса под контроль Киева

Проект бюджета России на 2019-2021 годы в Госдуме рассмотрят 1 октября

После ДТП автобуса в Подмосковье за помощью обратились все его пассажиры

По данным источника "Интерфакса", это 23 человека Подробнее

Российская теннисистка Гаспарян выиграла турнир в Ташкенте

В британском клубе пострадали не менее 40 человек из-за распыленного спрея

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета России на 2019-2021 годы

Жертвами цунами на острове Сулавеси стали почти 400 человек

Четыре человека попали в больницу из-за ДТП с автобусом в Воронежской области

Россиянин Квят вновь будет выступать за Toro Rosso в "Формуле-1"

Россиянин Квят вновь будет выступать за Toro Rosso в "Формуле-1"В 2019 году он будет выступать за эту команду вместо француза Пьера Гасли Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');