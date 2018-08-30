"Аэрофлот" объявил о планах ввести новые платные услуги для пассажиров

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в ходе телефонной конференции для инвесторов в четверг заявил о планах ввести в 2018-2019 годах новые дополнительные услуги для пассажиров в рамках стратегии управления доходами и затратами группы на фоне сложных рыночных условий.

Среди таких услуг - платный выбор мест в эконом-классе, онлайн оформление перевозки багажа, продажи дополнительного питания и напитков на борту (проект Sky Cafe), говорится в презентации. Также "Аэрофлот" планирует расширять маршрутную сеть, "улучшая трансферный потенциал".

В рамках сокращения затрат компания продолжит оптимизировать общие и административные расходы и инвестиции в маркетинг. Кроме того, "Аэрофлот" намерен договариваться о скидках "со всеми контрагентами и поставщиками услуг, в том числе топлива", указано в презентации.

Итоги полугодия

Накануне "Аэрофлот" отчитался за I полугодие по МСФО: выручка выросла на 13,2%, до 265,8 млрд руб., тем не менее, группа получила чистый убыток в размере 5,2 млрд руб. С одной стороны, этот результат превзошел прогноз аналитиков (консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал 9 млрд руб. убытка), с другой - он значительно хуже результата за аналогичный период прошлого года (была чистая прибыль в 2,9 млрд руб.). Ключевым фактором, повлиявшим на операционные затраты группы, стал рост цен на авиационный керосин, отмечал CFO "Аэрофлота" Андрей Чиханчин: в первом полугодии он составил почти 30%, при этом во втором квартале рост к аналогичному периоду прошлого года ускорился. Расходы группы на топливо за полугодие при этом увеличились на 38,5%, до 77,9 млрд руб.

Операционные расходы, за исключением расходов на топливо, повысились на 10,1%, до 188,2 млрд руб., сообщил "Аэрофлот". В частности, расходы на обслуживание воздушных судов и пассажиров составили 48,6 млрд руб., увеличившись на 5,8%, "в основном за счет роста объемов перевозок и увеличения аэропортовых сборов". Затраты на оплату труда выросли на 8,7%, до 41,7 млрд руб. - "в связи с повышением заработной платы командиров воздушных судов с начала 2018 года, а также увеличением численности персонала, сопровождающим рост и развитие группы". Расходы по операционной аренде самолетов составили 39,7 млрд руб., увеличившись на 29,6%.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот - российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". Основной акционер "Аэрофлота" - Росимущество (51,2%), пакетом в 3,5% владеет госкорпорация "Ростех", 5,2% принадлежит физлицам, 0,1% - менеджменту компании, 40% - у институциональных инвесторов.