Трое оппозиционеров арестованы, еще один получил обязательные работы в Нижнем Новгороде

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода привлек к административной ответственности четверых участников несанкционированной акции против повышения пенсионного возраста, сообщили агентству "Интерфакс" в местном штабе оппозиционера Алексея Навального во вторник.

"Вчера были задержаны и доставлены в полицию сотрудник штаба и три волонтера. В итоге суд отправил троих из них под арест от 12 до 14 суток по части 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции шествии, повлекшей создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств)", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, еще один задержанный активист получил семь часов обязательных работ за организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ).

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода отказала сторонникам Навального в проведении двух публичных мероприятий против повышения пенсионного возраста. Несмотря на это, 9 сентября активисты устроили несогласованное шествие по центральной улице города, после чего на площади Минина прошел митинг.

Накануне акции суд назначил координатору местного штаба оппозиционера Дмитрию Силивончику наказание в виде административного ареста на десять суток за организацию митинга без подачи уведомления (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ).

В единый день голосования в городах России прошли акции протеста оппозиции, большинство из них - несогласованные, против повышения пенсионного возраста.