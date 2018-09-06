Нижегородский сторонник Навального арестован на 10 суток за пост в соцсети о несогласованной акции

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в четверг назначил наказание в виде административного ареста координатору местного штаба оппозиционера Алексея Навального, сообщается в твиттере штаба.

"10 суток ареста координатору штаба Дмитрию Силивончику за организацию публичного мероприятия с помощью поста "ВКонтакте", который он не писал и не размещал", - сказано в сообщении.

⚡️10 суток ареста координатору штаба Дмитрию Силивончику за организацию публичного мероприятия с помощью поста Вконтакте, который он не писал и не размещал pic.twitter.com/2D5vKrWZbH — Штаб Навального в Нижнем Новгороде (@teamnavalny_nn) 6 сентября 2018 г.

Представитель штаба пояснил "Интерфаксу", что ранее на Силивончика был составлен административный протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация митинга без подачи уведомления).

Поводом для этого стало размещение на странице штаба в соцсети "ВКонтакте" информации о несогласованной властями акции против повышения пенсионного возраста в Нижнем Новгороде 9 сентября. "Судья посчитал, что ответственность за публикацию несет координатор штаба", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием со стороны правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода отказала сторонникам Навального в проведении двух публичных мероприятий против повышения пенсионного возраста.

В группе в соцсети нижегородских активистов был размещен ответ мэрии, в котором сообщается, что выбранная для шествия 9 сентября центральная улица города относится к местам, где законодательно запрещается проведение публичных мероприятий, "поэтому не подлежит согласованию".

В проведении митинга на центральной площади Нижнего Новгорода власти также отказали, указав на непосредственную близость площадки к зданию арбитражного суда региона и федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа.

Вместе с этим активисты заявили, что власти не предложили альтернативное место и время для проведения акции.

5 сентября избирком и ГУ МВД РФ по Нижегородской области распространили сообщения с предостережением от участия в несанкционированных публичных мероприятиях в день выборов.