Минтруд назвал самой высокооплачиваемой вакансией работу ассистента режиссера

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минтруд сообщил о самых высокооплачиваемых вакансиях в текущем году.

Согласно отчету министерства, на первом месте вакансий, заявленных работодателями в службы занятости в первом полугодии текущего года, значится ассистент режиссера, которому предлагали 500 тыс. рублей. На втором - начальник цеха в нефтегазовой промышленности с 430 тыс. рублей. За ним следует коммерческий директор на производстве строительных материалов с зарплатой в 360 тыс. рублей.

Дальше идут - командир воздушного судна (330 тыс. рублей), главный инженер в электроэнергетике (320 тыс. рублей), директор леспромхоза (300 тыс. рублей), заведующий гостиницы (290 тыс. рублей), начальник отдела охраны труда на золотодобывающем производстве (280 тыс. рублей), начальник управлений по организации буровых работ (260 тыс. рублей) и шеф-повар (230 тыс. рублей).

В прошлом году на первом месте высокооплачиваемых вакансий находился командир океанского судна с зарплатой 600 тыс. рублей, за ним шел начальник цеха в нефтегазовой промышленности и гендиректор компании в рекламной сфере - по 400 тыс. рублей каждый.

Значительное расхождение средней зарплаты по вакансиям к средней зарплате сотрудников организаций наблюдалось в Тыве и Москве.

Анализ показал, что самыми высокооплачиваемыми являются профессии в сфере управления, при этом наиболее высокая зарплата - в нефтегазовой и энергетической отраслях, строительной сфере, IT, финансах, рекламе, сфере добычи и обработки золота, алмазов; авиации; в горно-добывающей отрасли (включая рядовых сотрудников, вроде мастера проходки шахты); в нефтегазовой сфере; в производственной сфере; в IT; праве и финансах; строительстве; сфере общественного питания (завпроизводством, шеф-повар); культуре; медицине; услуг; физкультуре и спорта.

Самая высокая среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по России в первом полугодии текущего года отмечается в сферах, связанных с добычей сырой нефти и природного газа (131 тыс. 682 руб.), производством табачных изделий (105 тыс. 362 руб.), разработкой компьютерного программного обеспечения и оказанием консультационных услуг в данной сфере (98 тыс. 190 руб.).

Самая низкая среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по России отмечается в сферах, связанных с производством одежды (19 тыс. 396 руб.) и мебели (22 тыс. 041 руб.), производством кожи и изделий из кожи (22 тыс. 061 руб.).

По данным Росстата, в июне текущего года численность рабочей силы в России составила 76,1 млн человек, в их числе 72,5 млн человек были заняты в экономике, а 3,5 млн человек не имели работы, но активно ее искали.

Уровень общей безработицы во втором квартале 2018 года составил 4,8% (во втором квартале прошлого года - 5,2%).

За помощью в поиске работы в службу занятости обратились 1,8 млн человек, что на 8,4% меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Из них трудоустроили более 65% обратившихся.