Два школьника разгромили ночной клуб в Крыму

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку в связи с разгромом ночного клуба в селе Петровка Красногвардейского района Крыма, в преступлении подозреваются двое детей, сообщила "Интерфаксу" во вторник начальник пресс-службы МВД по республике Ольга Кондрашова.

"Владелец заведения обратился в органы внутренних дел с заявлением о причинении ему ущерба и повреждении имущества. Заявление принято и зарегистрировано в установленном законом порядке", - сказала собеседница агентства.

Инцидент произошел в закрытом на лето клубе. По словам его владельца Владимира Геберлейна, в разгроме подозреваются два школьника - ученики третьего и шестого классов. Их действия зафиксировала камера наблюдения.

"В первый день они вскрыли дверь, зашли, забрали пепси-колу. Затем разбили все - большой экран, диджейское оборудование, телевизоры, кофе-машину, кофемолку. На кухне выломали дверь и замок, разрисовали холодильник", - рассказал Геберлейн "Интерфаксу". "Ущерб в районе двух-трех миллионов рублей", - добавил он.