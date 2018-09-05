Подросток задержан в Петербурге за избиение мужчины до смерти

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - По подозрению в избиении до смерти мужчины во дворе жилого дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге задержаны двое подозреваемых, один из которых - несовершеннолетний студент местного колледжа. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Петербургу в среду.

По версии следствия, в ночь с 31 августа на 1 сентября 2018 года во дворе дома 74 по набережной канала Грибоедова двое нетрезвых молодых людей в ходе внезапно возникшей ссоры избили незнакомого им 32-летнего мужчину, который скончался на месте.

СКР возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу задержан 17-летний учащийся колледжа, а также 20-летний разнорабочий", - говорится в сообщении СКР.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых и предъявить им обвинение.

Тема подростковой преступности в Петербурге активно обсуждается в СМИ после ареста четырех несовершеннолетних, причастных к нападениям на жителей города в Таврическом саду Петербурга.

По данным следствия, вечером 24 августа 2018 года группа подростков около одного из домов по улице Таврической из хулиганских побуждений жестоко избила двух местных жителей. Всего в компанию входило 14 человек, которые уже являлись подсудимыми по аналогичным делам.