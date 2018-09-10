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На родителей подростков, задержанных на акции в Петербурге, составили более 70 протоколов

Есть обновление от 18:59

Четырех детей родители еще не забрали, они остаются в центре содержания несовершеннолетних правонарушителей

На родителей подростков, задержанных на акции в Петербурге, составили более 70 протоколов
Несанкционированная акция в Санкт-Петербурге против изменения пенсионного законодательства
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Полиция составила протоколы о неисполнении родительских обязанностей в отношении отцов и матерей, чьи несовершеннолетние дети были задержаны накануне в ходе несогласованной акции противников пенсионной реформы в Петербурге.

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Как сообщают в аппарате детского омбудсмена города Светланы Агапитовой, в ходе акции в воскресенье были задержаны несколько сотен человек, 80 из них - несовершеннолетние

За действия подростков в этот раз к ответственности привлекли их родителей. "По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу, в отношении матерей и отцов было составлено 73 протокола по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.

В аппарате отмечают, что большинство юных нарушителей почти сразу после задержания были переданы родителям. Шестеро подростков, чьи законные представители не смогли оперативно приехать в отделение полиции, были направлены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. В настоящее время там остаются четверо подростков 16-17 лет.

В воскресенье, в единый день голосования на выборах, в ряде российских городов прошли протестные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. По данным полиции, в Москве в приняли участие две тысячи человек, в Петербурге - порядка 1,2 тыс. человек (там полиция сообщила о задержании примерно 100 участников).

Акция против пенсионной реформы в Москве

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Теги: Петербург

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