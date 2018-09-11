Кадыров усомнился в готовности Навального принять вызов директора Росгвардии на поединок

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что оппозиционер Алексей Навальный не примет вызов на поединок от директора Росгвардии Виктора Золотова.

"Если оппонент Золотова не может отстоять свои позиции обоснованно, по закону, по морали, то пусть попробует по-мужски. Но что-то мне подсказывает, что этот человек не примет вызов", - написал Кадыров во вторник в Telegram.

Глава Чечни также отметил, что Навальный "может говорить только по ту сторону экрана, а не лицом к лицу".

Что касается Золотова, то Кадыров назвал его вызов Навальному "ходом настоящего мужчины, и так давно надо было поступить".

Ранее во вторник директор Росгвардии вызвал Навального на поединок после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о закупках продуктов для Росгвардии, пообещав сделать из оппозиционера "хорошую, сочную отбивную".

В видеоролике о расследовании ФБК закупок продуктов для Росгвардии Навальный назвал фамилию Золотова среди "прочих жуликов". ФБК пришел к выводу, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии "Мясокомбинат "Дружба народов" завышает закупочные цены. По данным ФБК, "Дружбой народов" владеет бывший подчиненный Золотова по внутренним войскам МВД.

Заявление Золотова стало реакцией еще на один ролик Навального, в котором оппозиционер допустил нелицеприятные высказывания в адрес главы Росгвардии.