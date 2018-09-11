Пятеро депутатов Госдумы пройдут проверку на коррупцию

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов решила провести проверку в отношении пятерых депутатов из фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия", заявила председатель комиссии Наталья Поклонская.

"Члены комиссии меня поддержали в том, что необходимо провести ряд проверок в отношении ряда депутатов, которыми, возможно, нарушен закон о противодействии коррупции", - сказала Поклонская во вторник по итогам заседания комиссии.

Соответствующие запросы будут направлены в Генпрокуратуру, Росфинмониторинг и ФСБ.

По словам председателя комиссии, в частности, "несколько депутатов, возможно, являются учредителями и входят в органы управления субъектов хозяйствования - в том числе расположенных за пределами РФ, это Франция и Финляндия".

"В отношении одного из депутатов, председателя комитета Госдумы, принято решение информировать председателя Госдумы, что возможно допущен председателем комитета факт конфликта интересов в связи с выделением фирме, принадлежащей его родственнику, более одного миллиарда рублей государственных денежных средств", - сообщила Поклонская.