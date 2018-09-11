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ЦИК РФ не получал жалоб на нарушения в ходе выборов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Центральную избирательную комиссию не поступало жалоб на нарушения законодательства в единый день голосования 9 сентября, сообщила на заседании ЦИК во вторник председатель комиссии Элла Памфилова

"На сегодняшний день жалоб, которые нам нужно было бы рассматривать, ни одной не поступало", - сказала Памфилова.

Накануне глава ЦИК РФ сообщала, что результаты выборов отменены на шести участках в четырех регионах России: на двух в Ульяновской области, на двух в Московской области и на одном в республике Бурятия, еще на одном участке в республике Калмыкия проводится проверка информации о вбросе.

9 сентября прошли более 4,7 тысяч выборов разных уровней.

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Теги: ЦИК РФ

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