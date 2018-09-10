Результаты выборов отменены на шести участках в четырех регионах

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Результаты выборов в единый день голосования отменены на шести участках в четырех регионах России, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

"На данный момент у нас имеется информация об отмене выборов на двух участках в Ульяновской области, в Московской области - два участка, в республике Бурятия - один участок", - заявила Памфилова на брифинге в понедельник.

"В республике Калмыкия проводится проверка на одном участке, где был зафиксирован вброс", - добавила председатель ЦИК.

По ее словам, ЦИК 9 сентября принял 35 тысяч вызовов о различных нарушениях на выборах, при этом количество жалоб на работу комиссий сократилось в три раза по сравнению с выборами 2015 года.

"Наблюдается существенное снижение обращений в адрес комиссии - на 20% по сравнению с 2017 годом. Хотя понятно, что до идеала далеко, стремиться к нему надо и полностью исключить нарушения на таких масштабных выборах невозможно", - сказала Памфилова.