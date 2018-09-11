В московских СИЗО начали эксперимент по раздельному содержанию обвиняемых по экономическим статьям

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Отдельное содержание обвиняемых в экономических преступлениях заключенных в московских СИЗО, о котором говорил бизнес-омбудсмен, проводится в качестве эксперимента, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) .

"Руководством ФСИН принято решение о реализации проекта по раздельному содержанию подозреваемых и обвиняемых. В следственных изоляторах управления ФСИН по Москве апробируется проект по содержанию подозреваемых, обвиняемых по экономическим преступлениям (в первую очередь предпринимателей) в отдельных корпусах и блоках учреждения", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем во вторник на запрос "Интерфакса".

В нем отмечается, что при поступлении в следственный изолятор эта категория граждан распределяется в камеры, "расположенные в отдельных блоках либо отдельных корпусах СИЗО".

"Раздельное содержание организовано для того, чтобы исключить контакты с другими лицами, содержащимися в учреждении, в первую очередь с подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений неэкономического характера - против личности и других тяжких правонарушений", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве подчеркнули, что "реализация эксперимента осуществляется в рамках действующего законодательства".

Ранее во вторник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что ФСИН выделит в российских тюрьмах отдельные блоки для заключенных по экономическим преступлениям.

"Мы обращались во ФСИН с таким предложением, поскольку это огромная проблема, когда заключенные по экономическим статьям сидят вместе с уголовниками. И бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии, даже не в СИЗО", - сказал Титов журналистам в рамках Восточного экономического форума во вторник.

Он сообщил, что предлагал "создать специальное отдельное пенитенциарное учреждение для тех, кто отбывает срок по экономическим статьям". "Но это, с точки зрения ФСИН, сегодня невозможно - слишком большие инвестиции", - сообщил бизнес-омбудсмен.

По его словам, вместо этого принято решение создавать специальные зоны, блоки, отсеки, в которых будут отдельно отбывать наказание обвиняемые по экономическим преступлениям.