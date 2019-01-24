Генпрокуратура объяснила переполненность СИЗО плохой работой следствия

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России считает одной из причин переполненности российских следственных изоляторов необоснованное затягивание следственных действий.

"Превышение лимитной емкости мест содержания под стражей в немалой степени связано с недостатками при расследовании уголовных дел", - говорится в сообщении надзорного ведомства о совещании в Генпрокуратуре России по вопросам, связанным с проблемами переполнения следственных изоляторов в ряде субъектов РФ.

По данным прокуроров, "в деятельности органов предварительного расследования имеются факты несоблюдения требований уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных и иных процессуальных действий, несвоевременного назначения судебных экспертиз".

"Это сопряжено с неоднократным продлением сроков содержания под стражей обвиняемых по одним и тем же основаниям. Нередко отсутствует должный ведомственный контроль со стороны руководителей следственных органов", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

В совещании приняли участие прокурор Московской области, и.о. прокурора Москвы, а также в формате видеоконференцсвязи - прокуроры Крыма, Татарстана, Краснодарского, Ставропольского краев, Воронежской, Калининградской и Ростовской областей, и.о. прокуроров Башкортостана и Свердловской области.