ФСИН отселит осужденных по экономическим статьям от уголовников

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России выделит в российских тюрьмах отдельные блоки для заключенных по экономическим преступлениям, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы обращались во ФСИН с таким предложением, поскольку это огромная проблема, когда заключенные по экономическим статьям сидят вместе с уголовниками. И бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии, даже не в СИЗО", - сказал Титов в рамках Восточного экономического форума во вторник.

Он сообщил, что предлагал создать специальное отдельное пенитенциарное учреждение для тех, кто отбывает срок по экономическим статьям. "Но это, с точки зрения ФСИН, сегодня невозможно - слишком большие инвестиции", - отметил бизнес-омбудсмен.

По его словам, вместо этого принято решение создавать специальные зоны, блоки, отсеки, в которых будут отдельно отбывать наказание обвиняемые по экономическим преступлениям.