Путин пригласил Ким Чен Ына приехать в Россию в любое удобное для него время

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию в любое удобное для него время, соответствующее приглашение у него есть, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Мы приглашаем его. Так что в любое удобное для него время он может приехать", - сказал В.Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила КНДР с официальным визитом и сообщила, что северокорейский лидер намерен откликнуться на предложение президента РФ и приехать в Россию.

"Я надеюсь, что в ближайшее время, до конца года такой визит состоится", - сказала Матвиенко журналистам, завершая визит в КНДР.