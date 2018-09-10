Матвиенко анонсировала визит Ким Чен Ына в Россию до конца года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в РФ может состояться до конца года, заявила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Он намерен откликнуться на предложение президента РФ и в ближайшее время, не откладывая, в зависимости от графика Владимира Владимировича он готов приехать в Россию с визитом. Я надеюсь, что в ближайшее время, до конца года такой визит состоится", - сказала Матвиенко журналистам, завершая визит в КНДР.

В минувшую субботу она сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын не сможет принять участие в Восточном экономическом форуме, но делегация Северной Кореи прибудет во Владивосток.

"Представительная делегация КНДР в количестве семи человек во главе с министром внешнеэкономических связей обязательно примет участие в Восточном экономическом форуме", - сказала Матвиенко журналистам в Пхеньяне, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По ее словам, планируются встреча с министром сопредседателя межправкомиссии и "другие контакты, которые позволят найти ниши, партнеров для расширения экономического сотрудничества".

Визит Матвиенко в КНДР начался в минувшую пятницу, в Пехньяне она представляла Россию на торжествах, приуроченных к 70-летию Северной Кореи.