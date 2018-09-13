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Предложения России учтены в докладе СБ ООН по санкциям против КНДР

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В доклад группы экспертов Комитета 1718 Совбеза Организации Объединенных Наций о выполнении санкций в отношении Пхеньяна внесены поправки, о необходимости учета которых заявляла Россия, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

"В настоящий момент в доклад группы экспертов Комитета 1718 внесены поправки, о необходимости учета которых мы неоднократно заявляли ранее. Не вызывает сомнений, что качество доклада от этого только выиграло", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг доклада группы экспертов Комитета 1718.

По словам Стржижовского, ситуация с докладом еще раз показала важность взаимодействия группы экспертов с государствами-членами. "Никто не покушается на ее независимый статус, однако не следует забывать, что эксперты работают не в условиях вакуума. Необходимо избегать ситуаций, когда законные озабоченности государств, остаются неучтенными, тем более, когда это происходит лишь в угоду интересам других стран", - заявил представитель российской дипмиссии.

На данном этапе в постпредстве РФ не видят препятствий для распространения доклада в Совете Безопасности ООН.

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Теги: КНДР, СБ ООН

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