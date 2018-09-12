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В отношении экс-главы банка "Спурт" возбудили новое дело о мошенничестве

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Следствие возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего председателя правления банка "Спурт" (Казань) Евгении Даутовой по статье 159 УК РФ, обвинение пока не предъявлено, сообщил "Интерфаксу" адвокат экс-главы банка Олег Шемаев.

"Нас уведомили о вновь возбужденном уголовном деле по статье 159 УК РФ (мошенничество). Следственные действия с моей подзащитной в этой части не проводились", - сказал Шемаев.

При этом комментировать суть уголовного дела он не стал, сославшись на адвокатскую этику. "Моя подзащитная частично признает вину по ранее предъявленным ей обвинениям. Но категорически отрицает причастность к каким бы то ни было хищениям. Денежные средства она не присваивала", - добавил Шемаев.

Как сообщалось, в июле 2018 года Приволжский районный суд Казани отправил Даутову под домашний арест до 6 октября.

Даутовой предъявлено обвинение по семи эпизодам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и частью 4 статьи 160 (присвоение или растрата) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

Кроме того, сообщалось о проверке следствием двух фактов вывода средств из банка на общую сумму 239 млн рублей.

ЦБ отозвал лицензию у "Спурта" 21 июля 2017 года, 27 сентября Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом. При этом ЦБ отмечал, что "Спурт" утратил собственный капитал вследствие низкой диверсификации активов: значительная часть кредитного портфеля банка была направлена на финансирование крупного инвестпроекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых оценивалось перед крахом "Спурта" как критическое.

Банк "Спурт" по итогам первого квартала 2017 года занимал 159-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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Теги: Спурт, Евгения Даутова

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